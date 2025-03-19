مع اقتراب موسم الأَعياد.. مدن الألعاب في كربلاء تحت المجهر‎

حكومة المحلية اتخذت عدة اجراءات احترازية ورقابية على خلفية الحادثة التي وقعت في احدى مدن الألعاب وتسببت بوقوع عدد من الاصابات، حيث قامت السلطات المختصة بغلق معظم هذه المدن الى حين التأكد من سلامة اجهزتها.. شاهد ما صرحت به عضو ، اسراء النصراوي في هذا الفيديو من .