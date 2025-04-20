طالبات في جامعة سامراء يطرقن ابواب الصحافة الاستقصائية‎

بمجتمع عشائري يبرز دور المرأة في الخوض بمجال الإعلام والعمل على تقارير استقصائية ميدانية تهم المجتمع كقضية التسول والابتزاز الالكتروني والتحرش.هذا ما يعمل عليه طلبة الاعلام في جامعة من خلال تسليط الضوء على تلك المشكلات وطرح الحلول اللازمة لمعالجتها.رئاسة قسم الاعلام أكدت ومن خلال مهرجانها السنوي الأول ألذي عرضت فيه نتاجات الطلبة أن القسم يسعى لتخريج دفعة من الطالبات للحاجة الماسة للعمل بميدان الصحافة لمعالجة العديد من المشكلات التي يصعب على الذكور الوصول إليها.