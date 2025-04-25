منع حفلات تخرج طلبة الابتدائية في البصرة

قرر في الغاء جميع حفلات التخرج للمرحلة الابتدائية، حيث لاقت ردود أفعال بين معارض ومؤيد. وقد وصف مسؤولون ومدراء مدارس هذا الخطوة بالجيدة لصالح التلاميذ من الطبقات الفقيرة، معتبرين أنها ظاهرة دخيلة على المدارس.تابعوا هذا التقرير من .