الطريق الحولي في سامراء... نسب انجاز تتجاوز 70%... ما أهميته؟

حقق الحولي لمدينة نسب انجاز متقدمة حيث تجاوزت السبعين بالمئة. وأكد القائمون على المشروع أهمية الطريق في استحداث مدينة جديدة ومواكبة التطور العمراني.معنيون في هذا الملف يتحدثون إلى عن أهمية هذا المشروع. تابعوا هذا التقرير!