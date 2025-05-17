تحديث سجل الناخبين داخل جامعة سامراء يثير تفاعلاً واسعاً

تواصل مفوضية الانتخابات حملتها لتحديث سجل الناخبين في ، وهذه المرة من داخل جامعة ، حيث لاقت المبادرة تفاعلًا لافتًا من قبل الطلبة والكوادر التدريسية. تقرير





ضمن استعداداتها لضمان مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة، تواصل المفوضية المستقلة للانتخابات حملتها لتحديث سجل الناخبين، وهذه المرة من داخل جامعة ، حيث لاقت المبادرة تفاعلًا لافتًا من الطلبة والكوادر التدريسية.