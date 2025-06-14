الأسبوع الأسود في 2025.. عاصفة التربيعات القاتلة تهدّد مصير الابراج!

تتوقّع الخبيرة الفلكية ، عبر ، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 14 لغاية الجمعة 20 حزيران 2025 تحولات فلكية كبيرة تتمثل في سلسلة من التربيعات الدقيقة التي تُنذر بفترة حافلة بالتحديات.

تعتبر الخبيرة الفلكية ، عبر ، أنّه في يوم 15 يونيو/حزيران، سيشهد الفلك أحد أصعب الزوايا المعروفة، وهي التربيع بين أورانوس في أواخر والمريخ في أواخر . هذا التربيع الناري يُشكّل مواجهة دقيقة تُنذر باحتمال تصاعد التوترات والصراعات، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. ويحتاج هذا الوضع إلى الحذر الشديد، خاصةً أنّ الكواكب تقع في الأبراج الثابتة (الثور، الأسد، ، الدلو)، ممّا قد يجعل التغيير صعبًا ويستدعي الصبر والحكمة في التعامل مع الأمور.

أمّا التربيع الثاني فيكون بين زحل ونبتون في برج الحمل مع المشتري في ، وهو من أكثر التربيعات تأثيرًا، خاصةً على مواليد السرطان، الحمل، ، والميزان. تأثيره يشبه زلزالًا أو صاعقة، حيث قد تظهر تحديات مفاجئة تتعلّق بالاستقرار العاطفي أو العملي. هذه الفترة تتطلب المرونة وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات، مع التركيز على الحلول العملية بدل الانجرار وراء العواطف.

السومرية. تابعوا عقيقي على

ورغم الصعوبات، تؤكّد عقيقي على وجود التأثيرات الإيجابية الّتي تستحق الانتباه. فبين السبت والاثنين، يُشكّل القمر في مثلثًا هوائيًا مع الشمس في الجوزاء، ممّا يُعزّز معنويات مواليد الأبراج الهوائية (الجوزاء، ، الدلو) ويفتح أمامهم فرصًا لبدء مشاريع جديدة أو تنفيذ خطط مؤجلة. وفي الثلاثاء والأربعاء، ينتقل القمر إلى ليُشكّل مربعًا مع الشمس، لكنه يُحسّن أوضاع مواليد السرطان، العقرب، والحوت على عدة مستويات. أمًا نهاري الخميس والجمعة، فإنّ القمر في الحمل يحمل طاقات إيجابية للأبراج النارية (الحمل، الأسد، القوس)، ممّا يُعزّز حماسهم ويدفعهم نحو الإنجاز.

من جهةٍ أخرى، تكون تحركات الكواكب خلال الأسبوع كالتالي: الشمس في الجوزاء مع تركيز على التواصل والتعبير، والزهرة في مع اهتمام بالاستقرار المادي والعاطفي، وعطارد والمشتري في السرطان مما يعزز الحساسية العاطفية وفرص التواصل الأسري، وأورانوس في الثور الذي قد يجلب تغييرات مفاجئة في الماديات. كما ينتقل المريخ من الأسد إلى يوم 17 يونيو، ممّا يحول الطاقة من الحماس الناري إلى العمل المنظم. أمّا زحل ونبتون في الحمل، فيجلبان اختبارات في الطموح والواقع، بينما بلوتون في الدلو يُشير إلى تحولات جماعية عميقة.