الأسبوع الأسود في 2025.. عاصفة التربيعات القاتلة تهدّد مصير الابراج!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
02:40 AM
الى
03:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
استهداف محيط مصفاة مدينة تبريز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-529579-638854012618843354.jpeg
الأسبوع الأسود في 2025.. عاصفة التربيعات القاتلة تهدّد مصير الابراج!
بالفيديو
2025-06-14 | 01:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
202 شوهد
تتوقّع الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 14 لغاية الجمعة 20 حزيران 2025 تحولات فلكية كبيرة تتمثل في سلسلة من التربيعات الدقيقة التي تُنذر بفترة حافلة بالتحديات.
تعتبر الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أنّه في يوم 15 يونيو/حزيران، سيشهد الفلك أحد أصعب الزوايا المعروفة، وهي التربيع بين أورانوس في أواخر
برج الثور
والمريخ في أواخر
برج الأسد
. هذا التربيع الناري يُشكّل مواجهة دقيقة تُنذر باحتمال تصاعد التوترات والصراعات، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. ويحتاج هذا الوضع إلى الحذر الشديد، خاصةً أنّ الكواكب تقع في الأبراج الثابتة (الثور، الأسد،
العقرب
، الدلو)، ممّا قد يجعل التغيير صعبًا ويستدعي الصبر والحكمة في التعامل مع الأمور.
أمّا التربيع الثاني فيكون بين زحل ونبتون في برج الحمل مع المشتري في
السرطان
، وهو من أكثر التربيعات تأثيرًا، خاصةً على مواليد السرطان، الحمل،
الجدي
، والميزان. تأثيره يشبه زلزالًا أو صاعقة، حيث قد تظهر تحديات مفاجئة تتعلّق بالاستقرار العاطفي أو العملي. هذه الفترة تتطلب المرونة وعدم التسرّع في اتخاذ القرارات، مع التركيز على الحلول العملية بدل الانجرار وراء العواطف.
تابعوا
جاكلين
عقيقي على
يوتيوب
السومرية.
ورغم الصعوبات، تؤكّد عقيقي على وجود التأثيرات الإيجابية الّتي تستحق الانتباه. فبين السبت والاثنين، يُشكّل القمر في
الدلو
مثلثًا هوائيًا مع الشمس في الجوزاء، ممّا يُعزّز معنويات مواليد الأبراج الهوائية (الجوزاء،
الميزان
، الدلو) ويفتح أمامهم فرصًا لبدء مشاريع جديدة أو تنفيذ خطط مؤجلة. وفي الثلاثاء والأربعاء، ينتقل القمر إلى
الحوت
ليُشكّل مربعًا مع الشمس، لكنه يُحسّن أوضاع مواليد السرطان، العقرب، والحوت على عدة مستويات. أمًا نهاري الخميس والجمعة، فإنّ القمر في الحمل يحمل طاقات إيجابية للأبراج النارية (الحمل، الأسد، القوس)، ممّا يُعزّز حماسهم ويدفعهم نحو الإنجاز.
من جهةٍ أخرى، تكون تحركات الكواكب خلال الأسبوع كالتالي: الشمس في الجوزاء مع تركيز على التواصل والتعبير، والزهرة في
الثور
مع اهتمام بالاستقرار المادي والعاطفي، وعطارد والمشتري في السرطان مما يعزز الحساسية العاطفية وفرص التواصل الأسري، وأورانوس في الثور الذي قد يجلب تغييرات مفاجئة في الماديات. كما ينتقل المريخ من الأسد إلى
العذراء
يوم 17 يونيو، ممّا يحول الطاقة من الحماس الناري إلى العمل المنظم. أمّا زحل ونبتون في الحمل، فيجلبان اختبارات في الطموح والواقع، بينما بلوتون في الدلو يُشير إلى تحولات جماعية عميقة.
لمعرفة برجك أوّل بأوّل،
انقر هنا.
>>
انضم الى السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مسؤول محلي: عاصفة الأمس تسببت بسقوط 10 أبراج لنقل الطاقة
05:28 | 2025-05-24
بين ذكاء عطارد وثقل بلوتو.. معركة كواكب تحسم مصير الأبراج!
00:00 | 2025-05-02
العاصفة الترابية تسقط ثلاثة أبراج للكهرباء في الشرقاط
14:21 | 2025-05-01
هذه الأبراج ستحقق ثروة مفاجئة الأسبوع القادم.. هل أنت منهم؟
01:00 | 2025-05-09
خاص السومرية
بالفيديو
منوعات
أخبار الأبراج
الابراج
الابراج الاسبوعية
جاكلين عقيقي
السومرية
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"العرعور" يدخل مرقد السيدة زينب (ع) ويقول: ليس لدينا يقين انك مدفونة هنا (فيديو)
ترندات
29.42%
06:26 | 2025-06-12
"العرعور" يدخل مرقد السيدة زينب (ع) ويقول: ليس لدينا يقين انك مدفونة هنا (فيديو)
06:26 | 2025-06-12
قصف إسرائيلي يستهدف إيران وسماع أصوات قوية في "نطنز"
ترندات
28.36%
20:20 | 2025-06-12
قصف إسرائيلي يستهدف إيران وسماع أصوات قوية في "نطنز"
20:20 | 2025-06-12
غلق الأجواء العراقية وإيقاف حركة الطيران بجميع المطارات
محليات
22.86%
20:55 | 2025-06-12
غلق الأجواء العراقية وإيقاف حركة الطيران بجميع المطارات
20:55 | 2025-06-12
إيران تعلن استشهاد لاعب منتخب
رياضة
19.36%
08:33 | 2025-06-13
إيران تعلن استشهاد لاعب منتخب
08:33 | 2025-06-13
المزيد
أحدث الحلقات
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
عشرين
ايران والكيان.. الحرب تقع والمواجهة تتسع - الحلقة ١٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-13
عشرين
ايران والكيان.. الحرب تقع والمواجهة تتسع - الحلقة ١٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-13
العراق في دقيقة
13-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-13
العراق في دقيقة
13-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
علناً
التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على العراق - الحلقة ٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-12
علناً
التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على العراق - الحلقة ٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-12
Celebrity
الممثل علي الأسدي - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-12
Celebrity
الممثل علي الأسدي - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-12
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-12
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-12
Live Talk
بين الشائعة والحقيقة… تصحيح مفاهيم عن الأورام - الحلقة ٥٠ | 2025
10:30 | 2025-06-12
Live Talk
بين الشائعة والحقيقة… تصحيح مفاهيم عن الأورام - الحلقة ٥٠ | 2025
10:30 | 2025-06-12
ناس وناس
البصرة سوق العشار - الحلقة ٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-12
ناس وناس
البصرة سوق العشار - الحلقة ٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-12
الأكثر مشاهدة
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
عشرين
ايران والكيان.. الحرب تقع والمواجهة تتسع - الحلقة ١٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-13
عشرين
ايران والكيان.. الحرب تقع والمواجهة تتسع - الحلقة ١٣ | الموسم 4
14:00 | 2025-06-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-13
العراق في دقيقة
13-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-13
العراق في دقيقة
13-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
علناً
التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على العراق - الحلقة ٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-12
علناً
التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على العراق - الحلقة ٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-12
Celebrity
الممثل علي الأسدي - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-12
Celebrity
الممثل علي الأسدي - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-12
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-12
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-12
Live Talk
بين الشائعة والحقيقة… تصحيح مفاهيم عن الأورام - الحلقة ٥٠ | 2025
10:30 | 2025-06-12
Live Talk
بين الشائعة والحقيقة… تصحيح مفاهيم عن الأورام - الحلقة ٥٠ | 2025
10:30 | 2025-06-12
ناس وناس
البصرة سوق العشار - الحلقة ٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-12
ناس وناس
البصرة سوق العشار - الحلقة ٤٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-12
اخترنا لك
"كلا كلا اسرائيل".. مشاهد من صلاة الجمعة الموحدة في كربلاء المقدسة
04:44 | 2025-06-13
تدافع في تل أبيب خوفًا من الرد الإيراني
04:15 | 2025-06-13
أضرار صحية لشرب الماء بالليمون على معدة فارغة
03:17 | 2025-06-13
آثار العدوان الإسرائيلي على مباني سكنية في العاصمة الإيرانية طهران
23:34 | 2025-06-12
رؤية صواريخ من منفذ زرباطية الحدودي في واسط
21:44 | 2025-06-12
مشاهد للناجي الوحيد من تحطم الطائرة الهندية وهو يمشي في الشارع
17:05 | 2025-06-12
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.