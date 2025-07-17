آثار الدمار الهائل من داخل هايبر ماركت الكوت بعد احتراقه (فيديو)

ويظهر في الفيديو دمار هائل واحتراق شبه كامل لطوابق الهايبر ماركت بعد نشوب حريق كبير فيه ليلة أمس الأربعاء.



وارتفعت حصيلة الضحايا حتى الان الى 77 شهيدا، فيما تستمر عمليات البحث من قبل الدفاع المدني عن المفقودين.