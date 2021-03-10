ما الخصائص المميزة التي تقدمها لك صفحة السومرية على انستغرام؟

انستغرام منصة للتواصل الإجتماعي منتشرة بقوة بين فئة الشباب و المراهقين والباحثين عن محتوى ترفيهي أو معلومات تعريفية عن خدمة أو منتج أو حتى حدث آني معيّن. والسومرية وجدت لنفسها أرضية وجمهور واسع يتابعها على انستغرام ويتفاعل مع محتواها المنوّع الترفيهي والإعلامي والإخباري. وفي الأشهر الماضية كما فيما قبل كان لصفحة السومرية على انستغرام وقعٌ مهم في نقل الأحداث عبر صور وفيديوهات وتغطيات حصرية استفاد منها المتابع وكان أول من حصل عليها!
الصفحة ترفيهية واجتماعية وتعرض بعض الأخبار والتقارير السياسية.. فباختصار تلبي في محتواها اهتمامات المتابع العراقي وتقدم له فيديوهات وصور حصرية من قلب الشارع والمجتمع، وأيضاً مقاطع من البرامج الخاصة بقناة السومرية والمسلسلات التي تُعرض على الشاشة والتي تنال نسب مشاهدة مرتفعة جداً خصوصاً أنها من أضخم الإنتاجات في العالم العربي.
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يجد المتابع على صفحة السومرية على انستاغرام محتوىً ترفيهياً وإخبارياً واجتماعياً وتثقيفياً وتكنولوجياً وفيديوهات معلومات عامة وأخبار من حول العالم وطبعاً صور حصرية من قلب الشارع العراقي، والأبراج الأسبوعية. كما تتميز الصفحة بخاصية القصص أو story التي تقدم الأخبار العاجلة والمواضيع البارزة التي تهم المتابع، وقصص للتفاعل مثل إحصاءات أو مشاركة آراء في البرامج والمسلسلات.
وفي خانة تلفزيون انستغرام أو IGTV تجد خاصية المسلسلات أو Series حيث تم جمع الفيديوهات والمقاطع الخاصة بكل برنامج أو حدث لمشاهتها بالتدرج دون الحاجة للبحث عنها في أكمل الصفحة.
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