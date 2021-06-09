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بالصور: تعرف الى أغلى السيارات الكهربائية وأفخمها في العالم

تكنولوجيا

2021-06-09 | 06:39
بالصور: تعرف الى أغلى السيارات الكهربائية وأفخمها في العالم
المصدر:
ait
434 مشاهدة

يزداد انتشار السيارات الكهربائية بشكل يومي، وهذا يعود إلى ازدياد الوعي المجتمعي حول حماية البيئة ووقايتها. كما أن الشركات بدأت حديثًا بتصنيع نسخ اقتصادية منها بالإضافة إلى السيارات الهجينة التي تكون أقل من حيث تكلفة التشغيل والتصنيع أيضًا.

لكن هذا لا يعني أن جميع السيارات الكهربائية رخيصة الثمن، أو حل اقتصادي مناسب، حيث توجد سيارات فارهة تعمل على الكهرباء فقط. وقد لا تكون هذه السيارات منتشرة بشكل كبير، حيث إن بعضها ما زال في طور التجربة.

ولذلك إليكم أغلى السيارات الكهربائية وأفخمها على الإطلاق:
 
 
Roadster Redux من تسلا
 
كانت هذه السيارة أول سيارة كهربائية تطلقها تسلا في الولايات المتحدة، وهي التي مهدت لنجاح الشركة، ولذلك تطلق الشركة الجيل الثاني من السيارة، لكن هذه المرة مع أداء أقوى ومواصفات أكثر تطورًا.

ويشاع أن هذه السيارة قادرة على الطفو فوق سطح الأرض، وذلك لتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على الإطارات.

ويمكن للسيارة أن تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة بعد 1.9 ثانية من انطلاقها، وهي تأتي ببطارية تكفيها 1000 كيلومتر تقريبًا.

وقد بدأ حجز السيارة عبر موقع الشركة في عام 2017، ولكن لم يتم تسليمها حتى الآن. وهناك تلميحات لتأجيل التسليم حتى عام 2022 أيضًا. وتأتي السيارة بسعر 250 ألف دولار.
 
 
Aston Martin Rapide E
 

ظهرت النسخة الكهربائية الأولى من السيارة في عام 2010، وقد تخلت الشركة وقتها عن محرك 12 صماماً، من أجل محرك خلفي ثنائي كهربائي بالكامل.

وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 4 ثوانٍ، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومترًا في الساعة. لكن لم تخرج هذه السيارة إلى النور أبدًا، وظلت كأحد الاقتراحات المختفية داخل أروقة الشركة البريطانية.

وكان الموعد المقترح لإطلاقها هو 2015، لكن الشركة قررت بعد ذلك جعلها سيارة اختبارية فقط. وعلى الرغم من ذلك فإن السعر المتوقع لها هو 330 ألف دولار، وهذا إن تمكنت من الحصول على أحد النسخ الاختبارية.
 
 
 
SLS AMG الكهربائية من شركة مرسيدس
 

 على الرغم من كون السيارة قديمة، فهي ظهرت لأول مرة في عام 2013، إلا أن الحصول عليها أمر شبه مستحيل. وتعتبر السيارة نسخة خاصة ومحدودة من عائلة ICE SLS AMG من مرسيدس، لكنها أكثر قوة وأعلى سعرًا، حيث تأتي السيارة بأربعة محركات تعمل معًا لإنتاج 740 حصاناً بعزم 738 نيوتن/متر.

ويمكن للسيارة أن تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الثانية في أقل من 4 ثوانٍ بعد انطلاقها.

وقد تمت صناعة أقل من 100 نسخة من السيارة، ولذا هي من أندر السيارات الكهربائية الموجودة حاليًا. وكان يمكنك شراء السيارة بسعر 544 ألف دولار في عام 2013، لكن ازداد سعرها كثيرًا هذه الأيام.
 
 
Rimac Concept_One
 
  تأسست الشركة في عام 2009، وهي تهدف لصناعة سيارات كهربائية رياضية بالكامل، وتتخذ الشركة من كرواتيا مقرًا لها.

وقد ظهرت سيارة Concept_one لأول مرة في عام 2013، على الرغم من كونها نادرة قليلًا بسبب تسعيرها.

وتستطيع السيارة إنتاج أكثر من 1200 حصان من القوة بعزم يتجاوز 1600 نيوتن/متر، وهذا يجعلها إحدى أقوى السيارات وأسرعها على سطح الأرض.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 340 كيلومترًا في الساعة، ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 3 ثوانٍ.

وتعمل السيارة بأربعة محركات كهربائية مبردة مائيًا، ويمكن للسائق الاختيار بين قيادة السيارة مع الدفع الأمامي أو الدفع الخلفي أو توزيع قوة الدفع على الأربع عجلات.

وكان السعر الرسمي للسيارة مليون دولار تقريبًا عندما صدرت لأول مرة.
 
 
NIO EP9
 تعتبر هذه السيارة إحدى أسرع السيارات على الكوكب، ويوجد ما يثبت هذا، وهي سيارة رياضية بمقعدين فقط.

وقد انطلقت السيارة في نفس اليوم الذي تأسست فيه شركة NIO الصينية، وتعتمد على محرك خاص بكل إطار من إطاراتها، وتستطيع السيارة إنتاج أكثر من 1300 حصان، وتبلغ سرعتها القصوى 350 كيلومتراً في الساعة. كما تستطيع الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 2.7 ثانية.

ويوجد 6 نسخ فقط من السيارة تم بيعها للمستثمرين في الشركة، ويبلغ سعر السيارة 1.2 مليون دولار تقريبًا. لكن تخطط الشركة لإنتاج عشر سيارات أخرى وبيعها بسعر 1.5 مليون دولار.

 
 
Rimac Concept_two
 
  تستعد Rimac لإطلاق الجيل الثاني من سيارتها الرائدة Concept_Two، وتأتي السيارة مصنعة بالكامل من ألياف الكربون المقوى، ولذلك فهي من أخف السيارات الرياضية على الإطلاق، وتمتلك مثل النسخة الأولى أربعة محركات كهربائية.

وتستطيع السيارة إنتاج أكثر من 1900 حصان وهذا ما يجعلها تصل إلى سرعة 415 كيلومتراً في الساعة. ويمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 1.85 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة بين 1.8 مليون دولار ومليوني دولار، ولم تبدأ الشركة بعد في تصنيعها.
 
 
Evija من شركة Lotus
 
  على الرغم من كون السيارة ما زلت فكرة مبدئية من شركة Lotus إلا أنها إحدى السيارات المنتظرة بشدة.

وبحسب ما تقوله الشركة في موقعها الرسمي فإن السيارة تنتج أكثر من 1900 حصان في القوة مع سرعة قصوى تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة.

وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الثانية، بعد أقل من ثانيتين فقط، وهي أخف سيارة كهربائية تم تصميمها حتى اليوم.

وستكون السيارة نسخة محدودة، حيث لن تقوم الشركة بصناعة أكثر من 130 سيارة منها، ويبلغ سعر السيارة الواحدة أكثر من 2.1 مليون دولار.
 
 
 
Evija من شركة Lotus
 
  على الرغم من كون السيارة ما زلت فكرة مبدئية من شركة Lotus إلا أنها إحدى السيارات المنتظرة بشدة.

وبحسب ما تقوله الشركة في موقعها الرسمي فإن السيارة تنتج أكثر من 1900 حصان في القوة مع سرعة قصوى تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة.

وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الثانية، بعد أقل من ثانيتين فقط، وهي أخف سيارة كهربائية تم تصميمها حتى اليوم.

وستكون السيارة نسخة محدودة، حيث لن تقوم الشركة بصناعة أكثر من 130 سيارة منها، ويبلغ سعر السيارة الواحدة أكثر من 2.1 مليون دولار.
 
 
Aspark OWL
 
 تأتي هذه السيارة كنتيجة 3 أعوام من التطوير المستمر للشركة اليابانية، وهي تمتلك أقوى أربعة محركات كهربائية على الإطلاق.

وتستطيع السيارة إنتاج أكثر من 2012 حصاناً مع عزم يتجاوز 2000 نيوتن في المتر، وهذا يجعلها أقوى بثلاثة أضعاف من سيارات فورمولا الكهربائية وأقوى بضعفين من سيارات فورمولا 1.

ومن المتوقع أن تصل السيارة إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 1.69 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 400 كيلومتر في الساعة.

وتعمل الشركة على صناعة 50 نسخة فقط من السيارة، وتكلف النسخة الواحدة حوالي 3.5 مليون دولار تقريبًا. ولذلك فهي أغلى وأسرع سيارة كهربائية على الكوكب.
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