ميزة جديدة من يوتيوب لتسجيل الفيديوهات القصيرة!

أعلن موقع "يوتيوب" الأمريكي للفيديوهات عن توفير ميزة تقديم الفيديوهات القصيرة على غرار منافسه تطبيق "تيك توك" الصيني في نطاق أوسع يشمل 100 دولة حول العالم.





وكان "يوتيوب" قد طرح إصدارا محدودا من الفيديوهات القصيرة "Shorts" في الهند أواخر العام الماضي، قبل أن يوفر الخدمة بصورة تجريبية في نحو 26 دولة، بما في ذلك أمريكا وبريطانيا، بحسب موقع "ذا فيرج".



وقال موقع "يوتيوب" إن خدمته "YouTube Shorts" ستتواجد "في أكثر من 100 دولة حول العالم حيث يتوافر يوتيوب".

The new features in youtube is💥.. now we can create a short video #Shorts #YouTube pic.twitter.com/Sfo6JcNa6h — J T R (@rasigare) July 12, 2021