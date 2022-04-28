تحذير عاجل لمستخدمي "غوغل كروم": قراصنة الإنترنت اخترقوا المتصفح!

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اكتشف "غوغل" 30 ثغرة أمنية جديدة في المتصفح "غوغل كروم"، من بينها 7 تهديدات تمثل خطرا كبيرا على المستخدمين.وقال "غوغل" إنه يسعى إلى إصدار تحديث في الأيام المقبلة لمعالجة الثغرات الأمنية، التي تؤثر على مستخدمي أنظمة التشغيل "ويندوز"، و"ماك أو أس"، و"لينكس".وليس من الواضح من هي الجهة التي تقف وراء الاختراق، وما إذا كان أمن المستخدمين تعرض للخطر.وقال "غوغل" إنه لن يكشف مزيدا من التفاصيل حول الاختراق الأمني، حتى يتم إصلاح العيوب بالنسبة إلى غالبية المستخدمين.ويمكن للمستخدمين تحديث المتصفح يدويا من خلال الإعدادات، لكن المتصفح "غوغل كروم" سيجري تحديثه تلقائيا خلال الأيام المقبلة.