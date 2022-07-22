تفاعل كبير على صورة سيارة زوكربرغ وزوجته!

نشر المدير التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربرغ صورة على صفحته الخاصة عبر "فيسبوك" لسيارتين، الأولى سوداء اللون والثانية بيضاء.

وأشار في التعليق إلى أن السيارة السوداء شمال الصورة هي له والثانية لزوجته.



صورة السيارتين لاقت تفاعلًا كبيرًا لدى متابعي زوكربرغ الذين علّقوا عليها، كلّ على طريقته الخاصة.

فمنهم من نشر صورة لكلبين بألوان السيارتين معلّقًا عليه بتعليق زوكربرغ نفسه.

وقسم منهم ن اعتبر أنه يريد التباهي بالممتلكات التي اشتراها من الأموال التي يجنيها من مستخدمي فيسبوك فيما عبّر قسم آخر عن مفاجأته وتوقّعه امتلاك أصغر ملياردير في العالم سيارات أفخم من اللتين تظهران في الصورة.

هذا وتساءل أحد المتابعين عن الفرق بين السيارتين في إشارة إلى التشابه الكبير بينهما.