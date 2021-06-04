بالفيديو: اللقاءات تسبق الانتخابات والتقارب واضح بين سائرون والديمقراطي الكردستاني

تتجه الأنظار إلى أربيل لتقوية العلاقات ما قبل الانتخابات والحراك خير دليل على مشهد التقاربات، وما بين سائرون والديمقراطي الكردستاني التقارب واضح والعلاقة في صدد تحالف قد ينبثق عن قريب، هذا ما أشار إليه بعض النواب مؤكدين أن ابواب التحالف مع الكتل السياسية الأخرى مفتوحة وفقا للمصلحة العامة.فرصة التحالف مع الاقوى شعبيا، هذا ما تبحث عنه اغلب القوى السياسية لتحقيق ما تسمى بالكتلة الأكبر، وذلك من خلال حصد اكبر عدد من المقاعد النيابية عن طريق التحالفات لضمان التواجد على خريطة المشهد السياسي.