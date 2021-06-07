بالفيديو: تظاهرة مطلبية لموظفي وزارة الثقافة... فهل يتم انصافهم؟

تظاهرة مطلبية نظمها موظفو الثقافة امام بوابة وزارتهم حاملين شعارات تطالب بحقوقهم المشروعة والعدالة في المخصصات والرواتب اسوة بباقي الوزارات.المتظاهرون ناشدوا الحكومة والوزارات المعنية برفع الحيف عنهم لاسيما وان من شملهم قرار ثلاثمئة وخمسة عشر من العقود قد خفضت رواتبهم بنحو خمسين بالمئة الامر الذي دفعهم للمطالبة بإنصافهم.هي ليست المرة الاولى التي يخرج بها موظفو وزارة الثقافة بتظاهرة مطلبية لكن جميع من تسلموا مطالبهم وضعوها في ادراج مكاتبهم من دون التحرك لتلبيتها، ما يعكس عدم الاكتراث بمن حملوا ارث وتاريخ الثقافة والسياحة خلال فترة خدمتهم .