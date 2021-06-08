بالفيديو: ارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاساته على المواطن الفقير

ارتفاع اسعار صرف الدولار وتجاوزه حاجز المئة والخمسين الف دينار لكل مئة دولار اثرت على اجمالي الاسواق المحلية والمستوردة في وقت انتعشت اسواق الاسهم بسبب الاقبال المتزايد للمستثمرين الاجانب.لم يكن الموظف في معزلٍ من هذه التاثيرات فعلى الرغم من الحالة المعيشية التي وصفها مختصون بالجيدة الا ان ذلك الارتفاع قد اثر وبشكل ملحوظ على اقتصادهم مانتج عنه ضعف في القابلية الشرائية للاسواق بصورة عامة.