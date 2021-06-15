بالفيديو: ماذا عن ورقة الإصلاح الاقتصادية؟ هل تُخرج العراق من التبعية النفطية؟

في مسعى لاحتواء الازمة المالية، تتحدث الحكومة عن ورقة اصلاح اقتصادية جديدة يمكن ان تُخرج العراق، من التبعية النفطية… خطوات يُراد لتحقيقها جدية وإدارة صحيحة لتطوير القطاعات الاقتصادية الرديفة للنفط، بهدف النهوض بواقع الاقتصاد وابعاده عن مسار الازمات.ولا يتفاءل البعض بمثل هذه التحركات، إذ يعتبرون ان ما سيواجه هذه الخطط والمقترحات من ضغوط الاطراف السياسية المتعددة، تجعلها صعبة التحقق على ارض الواقع.ولا يأبه المواطن بالخطط الاصلاحية، فجل ما يهمه هي الخطوات الفعلية التي يمكن ان تقدم حلولا للازمة القائمة والتي اثقلت كاهله، خاصة بعد ارتفاع اسعار صرف الدولار وما خلفه من انعكاسات سلبية.