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بالفيديو: كل ما عليك معرفته عن الموعد الدستوري لاجراء الانتخابات التشريعية وتوزيع المقاعد

خاص السومرية

2021-08-13 | 04:02
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بالفيديو: كل ما عليك معرفته عن الموعد الدستوري لاجراء الانتخابات التشريعية وتوزيع المقاعد

المصدر:
السومرية
296 مشاهدة

في وقت تصر فيه الحكومة على الموعد الدستوري لاجراء الانتخابات التشريعية في العاشر من تشرين الأول المقبل، تتوالى انسحابات الأحزاب السياسية من السباق الانتخابي، وسط تحديات جمة تواجه عملية الاقتراع.

وبعيدا عن تلك التحديات ووفق لغة الأرقام فأن المفوضية صادقت على 21 تحالفا يتنافسون على المعترك الانتخابي، فيما بلغ عدد الأحزاب المشاركة 167 حزبا، منها 58 حزبا ضمن التحالفات.



عدد المرشحين في الانتخابات يبلغ 3249 مرشحا، بينهم 789 مرشحا مستقلا، مع مراعاة الكوتا النسائية بواقع خمسة وعشرين بالمئة، لتشمل 963 مرشحة.

تجري عملية الاقتراع في اطار قانون الانتخابات الجديد وفق نظام الدوائر المتعددة وبترشيح فردي حيث ينتخب كل فرد بحسب دائرة سكنه، أما مراكز الاقتراع فقد بلغت 8273 مركزا، بواقع 55 ألفا و41 محطة اقتراع، موزعة على 83 دائرة انتخابية في عموم مدن العراق.

الدوائر الانتخابية وزعتها المفوضية بحسب الكثافة السكانية..

10 دوائر انتخابية في بغداد الرصافة بواقع 39 مقعدا

7 دوائر في جانب الكرخ بواقع 30 مقعدا

8 دوائر في نينوى بواقع 31 مقعدا

4 دوائر في اربيل بواقع 15 مقعدا

5 دوائر في السليمانية بواقع 18 مقعدا

3 دوائر في دهوك بواقع 11 مقعدا

3 دوائر في كركوك بواقع 12 مقعدا

3 دوائر في صلاح الدين بواقع 12 مقعدا

4 دوائر في الانبار بواقع 15 مقعدا

4 دوائر في ديالى بواقع 14 مقعدا

4 دوائر في بابل بواقع 17 مقعدا

3 دوائر في كربلاء بواقع 11 مقعدا

3 دوائر في النجف بواقع 12 مقعدا

3 دوائر في واسط بواقع 11 مقعدا

3 دوائر في الديوانية بواقع 11 مقعدا

5 دوائر في ذي قار بواقع 19 مقعدا

3 دوائر في ميسان بواقع 10 مقاعد

دائرتان في المثنى بواقع 7 مقاعد

6 دوائر في البصرة بواقع 25 مقعدا



ووسط زحمة تلك الأرقام، إلا أن التشكيك السياسي في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر لا يزال قائما، بسبب وجود الأزمات المتوالية على البلاد، كما أن قوى سياسية كبيرة تسعى لكسب وقت إضافي، فيما تخشى أطراف اخرى من التلاعب بالنتائج وتكرار سيناريو التزوير.

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