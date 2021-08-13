بالفيديو: كل ما عليك معرفته عن الموعد الدستوري لاجراء الانتخابات التشريعية وتوزيع المقاعد

عدد المرشحين في الانتخابات يبلغ 3249 مرشحا، بينهم 789 مرشحا مستقلا، مع مراعاة الكوتا النسائية بواقع خمسة وعشرين بالمئة، لتشمل 963 مرشحة.تجري عملية الاقتراع في اطار قانون الانتخابات الجديد وفق نظام الدوائر المتعددة وبترشيح فردي حيث ينتخب كل فرد بحسب دائرة سكنه، أما مراكز الاقتراع فقد بلغت 8273 مركزا، بواقع 55 ألفا و41 محطة اقتراع، موزعة على 83 دائرة انتخابية في عموم مدن العراق.الدوائر الانتخابية وزعتها المفوضية بحسب الكثافة السكانية..10 دوائر انتخابية في بغداد الرصافة بواقع 39 مقعدا7 دوائر في جانب الكرخ بواقع 30 مقعدا8 دوائر في نينوى بواقع 31 مقعدا4 دوائر في اربيل بواقع 15 مقعدا5 دوائر في السليمانية بواقع 18 مقعدا3 دوائر في دهوك بواقع 11 مقعدا3 دوائر في كركوك بواقع 12 مقعدا3 دوائر في صلاح الدين بواقع 12 مقعدا4 دوائر في الانبار بواقع 15 مقعدا4 دوائر في ديالى بواقع 14 مقعدا4 دوائر في بابل بواقع 17 مقعدا3 دوائر في كربلاء بواقع 11 مقعدا3 دوائر في النجف بواقع 12 مقعدا3 دوائر في واسط بواقع 11 مقعدا3 دوائر في الديوانية بواقع 11 مقعدا5 دوائر في ذي قار بواقع 19 مقعدا3 دوائر في ميسان بواقع 10 مقاعددائرتان في المثنى بواقع 7 مقاعد6 دوائر في البصرة بواقع 25 مقعداووسط زحمة تلك الأرقام، إلا أن التشكيك السياسي في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر لا يزال قائما، بسبب وجود الأزمات المتوالية على البلاد، كما أن قوى سياسية كبيرة تسعى لكسب وقت إضافي، فيما تخشى أطراف اخرى من التلاعب بالنتائج وتكرار سيناريو التزوير.