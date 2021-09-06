بالفيديو: جدل واسع بشأن الكتلة البرلمانية الاكبر وطريقة تشكيل الحكومة المقبلة

هذا التمسك برئاسة الوزراء اثار المخاوف لدى معظم القوى السياسية الأخرى ويلوح بتصعيد اكثر شدة بين الكتل، اذ يؤكد مراقبون ان تمسك الصدريين برئاسة الحكومة ينذر بأزمة سياسية جديدة في البلاد وسيتسبب بتأخير تشكيل الحكومة لأشهر كما حدث في السابق .وعلى الرغم من ان جميع التوقعات الانتخابية غير دقيقة يرى نواب ان بعض القوى السياسية لن تتقبل الخسارة بالاقتراع ولن ترضى بأي نتائج لا تنسجم مع قراءتها وتوقعاتها , في وقت يؤكد فريق برلماني آخر ان موضوع الكتلة الأكبر ورئاسة الوزراء تخضع لتوافقات سياسية هي التي تحدد الرئيس وأن هذه التوافقات ليست عراقية حصراً، بل خاضعة لتدخل اقليمي ودولي بعيدا عن ارادة الناخب العراقي.