بالفيديو: عقبات كبيرة تقف امام ذوي الاحتياجات الخاصة خلال مشاركتهم في الانتخابات

وبحسب المنظمة فان غالبا ما يُحرم الأشخاص ذوو الإعاقة من حقهم في التصويت بسبب التشريعات التمييزية والعقبات التشريعية والسياسية الكبيرة أمام الترشح للمناصب العامة، وعلى الرغم من ان الحكومة لم تجمع أي إحصاءات موثوقة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة. تؤكد اللجنة المعنية بحقوقهم ان العراق لديه اكبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم، بسبب الحروب الطاحنة التي خاضها منذ عقود .وفي الوقت الذي تؤكد مفوضية الانتخابات انها مؤسسة تنفيذية معنية فقط بتنفيذ القانون الناظم لجميع تفاصيل العملية الانتخابية وتتمتع بسلطة اختيار مواقع الاقتراع، تستخدم لجنة الانتخابات بشكل شبه حصري المباني المدرسية التي يتعذر الوصول إلى العديد منها كأماكن للاقتراع.