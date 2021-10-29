الديمقراطي الكردستاني: ما زال الوقت مبكرا لتشكيل حكومة اغلبية يقابلها معارضة سياسية

وقال شنكالي لـ السومرية نيوز، إن "القوى السياسية الوطنية ما زالت بحاجة الى حصول توافقات في شكل الحكومة المقبلة، واختيار شخوصها، على الرغم من ان النظام السياسي هو نظام برلماني لكن الوقت ما زال مبكرا ولم نصل الى مستوى النضوج الديمقراطي الذي يسمح بتشكيل حكومة اغلبية سياسية يقابلها معارضة سياسية".وأضاف ان "الديمقراطي الكردستاني خصوصا والقوى الكردستانية عموما تريد ان تكون جزء من الحل وليس جزء من الازمة وننتظر من القوى الشيعية حل خلافاتهم والتوافق على اسم شخصية لتولي منصب رئيس الوزراء بغية الذهاب الى الحوار حول باقي التفصيلات الحكومية".واشار شنكالي الى، ان "القوى الكردستانية لديها حوارات مستمرة فيما بينها ونعمل من اجل توحيد الموقف والذهاب الى بغداد بكتلة واحدة تضم جميع ممثلي القوى الكردستانية"، لافتا الى اننا "ليس لدينا أي مشاكل في قضية العد والفرز اليدوي او اعلان النتائج وفق ما تم الاعلان عنه ما دامت تلك الآليات تسير وفقا للأطر القانونية والقضائية".