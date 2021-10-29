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الديمقراطي الكردستاني: ما زال الوقت مبكرا لتشكيل حكومة اغلبية يقابلها معارضة سياسية

خاص السومرية

2021-10-29 | 04:34
الديمقراطي الكردستاني: ما زال الوقت مبكرا لتشكيل حكومة اغلبية يقابلها معارضة سياسية
876 مشاهدة

اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، اليوم الجمعة، ان التجربة الديمقراطية في العراق ما زالت في مراحل حساسة وبحاجة الى بقاء التوافقات والمشاركة الحقيقية في تشكيل الحكومة المقبلة دون اقصاء اي طرف على حساب الاخر، فيما اشار إلى القوى الكردستانية تسعى للذهاب الى بغداد بكتلة واحدة.

وقال شنكالي لـ السومرية نيوز، إن "القوى السياسية الوطنية ما زالت بحاجة الى حصول توافقات في شكل الحكومة المقبلة، واختيار شخوصها، على الرغم من ان النظام السياسي هو نظام برلماني لكن الوقت ما زال مبكرا ولم نصل الى مستوى النضوج الديمقراطي الذي يسمح بتشكيل حكومة اغلبية سياسية يقابلها معارضة سياسية".

وأضاف ان "الديمقراطي الكردستاني خصوصا والقوى الكردستانية عموما تريد ان تكون جزء من الحل وليس جزء من الازمة وننتظر من القوى الشيعية حل خلافاتهم والتوافق على اسم شخصية لتولي منصب رئيس الوزراء بغية الذهاب الى الحوار حول باقي التفصيلات الحكومية".


واشار شنكالي الى، ان "القوى الكردستانية لديها حوارات مستمرة فيما بينها ونعمل من اجل توحيد الموقف والذهاب الى بغداد بكتلة واحدة تضم جميع ممثلي القوى الكردستانية"، لافتا الى اننا "ليس لدينا أي مشاكل في قضية العد والفرز اليدوي او اعلان النتائج وفق ما تم الاعلان عنه ما دامت تلك الآليات تسير وفقا للأطر القانونية والقضائية".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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