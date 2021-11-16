الدولار يرفع اسعار المواد الانشائية الى مستويات غير مسبوقة‎‎

يعاني المواطن الذي يتطلع الى الاستقلال وبناء منزل خاص به من ارتفاع اسعار المواد الانشائية الامر الذي يقف حائلا امام تطلعاته الحياتية.ارتفاع سعر صرف الدولار وغياب الرقابة الحكومية على الاسواق العراقية كان سبباً برفع اسعار المواد الانشائية وابرزها الطابوق وحديد التسليح المحلي والمستورد وهذا مازاد من معاناة المواطنين المقبلين على البناء.وزارة التخطيط سجلت ارتفاعا ملحوظا باسعار المواد الانشائية والتي وصلت الى اكثر من عشرين بالمئة مقارنة بالعام الماضي وهو امر يعيق عجلة البناء والتوسع السكني في البلاد.