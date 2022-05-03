دجلة يفتح "شهيته" مع بدء العيد.. حادثة غرق جديدة في الموصل (صور)

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، إن "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم إثر غرقهم في نهر دجلة بمنطقة حمام العليل في مدينة الموصل".

ويوم أمس، أفاد مصدر للسومرية نيوز، بأن "طفلة من منطقة النعيمية بمدينة الفلوجة، غرقت في نهر الفرات ليقفز بعد ذلك بعض الاطفال في محاولة لانقاذها".وأضاف، أن "الطفلة فارقت الحياة مع اثنين من اخوتها وثلاثة اطفال اخرين حاولوا انقاذها".وتابع، "تم انتشال جميع جثث الأطفال بعد بحث مطول وجرى نقلهم إلى المستشفى".وأشار المصدر الى أن "ثلاثة افراد لقوا مصرعهم في نهر دجلة بمدينة سامراء".