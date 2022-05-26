"عقوبات صارمة".. الكشف عن أبرز ما يتضمنه قانون "حظر التطبيع"

وقال العامري في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك العديد من المواد القانونية سابقا تجرم التعامل والتطبيع مع الكيان الصهيوني لكن تطورات وتغييرات الوضع الحالي من انترنت وفضائيات وتغيرات مجتمعية الزمت الحاجة الى تشريع قانون يحظر التطبيع مع الكيان الصهيوني".واضاف ان "هنالك اجماع وتوافق سياسي على تمرير القانون بجلسة اليوم والذي تضمن عقوبات رادعة تصل في بعض موادها الى الاعدام".