الزراعة تتدهور: تراجع مساحات الاراضي الى النصف!‎‎

شهد الواقع الزراعي في البلاد تدهورا ملحوظا بعد ان تقلصت المساحات الزراعية الى النصف والاسباب كثيرة منها عدم دعم الفلاحين وقلة الاطلاقات المائية.سابقة خطيرة تهدد الواقع الزراعي في البلاد لهذا العام، حيث انحسرت المساحات التي كانت من المفترض بأن تكون زراعية المقدرة بخمسة وعشرين مليون دونم الى أقل من نصف الرقم المذكور بحسب معنيين، الذين تحدثوا بأن هذا الانحسار له مسببات كثيرة منها التغير المناخ وشح الأمطار وضعف التخصيصات المالية بالاضافة الى قلة الاطلاقات المائية من الجارتين تركيا وإيران.هذه الاسباب امتدت الى افق ابعد من ذلك اذ اثرت وبشكل كبير على انشاء مشاريع مهمة مثل الاحزمة الخضراء التي باتت الحاجة ملحة لها في ظل التصحر الذي ضرب مساحات كبيرة من البلاد.