بالأرقام... الصناعة الوطنية تسمع عنها ولا تراها‎‎

يؤكد مختصون في القطاع الاقتصادي أن نحو ستة آلاف مصنع متوقف عن العمل في العراق, يأتي ذلك في وقت تؤكد الجهات المختصة أن ثمة تحرك لافتتاح عدد كبير من المعامل لاعادة تشغيلها, لكن خطوة يراها البعض المنقوصة خاصة أن الغاية منها استحصال القروض لا رفد الإنتاج المحلي.تسمع عنها ولا تراها, أو تبدو وكأنها السراب .. هكذا هي الصناعة الوطنية في العراق, التي غالباً ما تكون محط النقاش والتساؤل, لماذا تعطلت عجلتها في العراق, تقول الجهات المختصة أن ثمة اسباب عدة أدت الى تأخر تطور هذا القطاع.لكن المختصون في القطاع الاقتصادي يؤكدون ما هو عكس ذلك, كشف بعضهم ما يجري الحديث عنه بشأن افتتاح المصانع والمعامل, ما هي إلا خطوة منقوصة الغاية منها استحصال القروض لا أكثر, يأتي ذلك في وقت لا يجد المواطن أملا في إعادة احياء هذه المعامل خاصة مع وجود اطراف يتهمونها بتعمد تعطيل الصناعة الوطنية .وتشير الاحصاءات الى أن ما يقارب ستة الاف معمل ومصنع متوقف عن العمل, وهو أمر ادى بطبيعة الحال الى تأخر القطاع الصناعي الذي إذ ما توفرت الارادة الوطنية لتفعيله فأنه سيكون مصدراً اساسياً لرفد موازنة الدولة.