جلسة استثنائية لمجلس النواب... إجراءات دبلوماسية صارمة؟‎‎

حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوم السبت المقبل موعدا لعقد جلسة استثنائية بعد طلب نيابي ضم تواقيع مئة نائب لمناقشة الاعتداءات التركية على العراق وسط مطالبات بضرورة الرد على تركيا بالطرق الدبلوماسية والاقتصادية.السبت المقبل... جلسة نيابية استثنائية لمناقشة الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية بحضور وزيري الدفاع والخارجية هذا ما أعلنه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد طلب برلماني ضم تواقيع مئة نائب يدعون الى عقد جلسة برلمانية.وتوالت ردود الأفعال النيابية تجاه القصف التركي الذي طال المدنيين العزل في محافظة دهوك واولى الخطوات التي طالب بها بعض النواب اتخاذ إجراءات دبلوماسية صارمة تجاه السفارة التركية متمثلة.وبعد تنديد واستنكار حكومي طالب محتجون بضرورة التحرك الفوري لوضع حد رادع للتجاوزات التركية التي قد تؤدي وبحسب امنيين الى نشوب صراع اقليمي لا تحمد عقباه.