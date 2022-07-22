بوصلة المشهد السياسي تتجه نحو البيت الكردي‎‎

السكون السياسي الذي عاشته البلاد لمدة وجيزة سرعان ما تبدد بعد الخطابات والبيانات السياسية... ازمة مستعصية ضاعفها التمسك بالمواقف على الرغم من تعدد المبادرات المطروحة.لاتزال مراهنات القوى السياسية وبوصلة الحراك تتجه نحو البيت الكردي على امل الوصول الى تفاهمات بين الحزبين الرئيسين لفك عقدة جلسة الثلثين وفك طلاسم الباب المؤدي الى قصر السلام، بغية الانتقال الى المرحلة الاخيرة من مسلسل الاستحقاقات الانتخابية وحسم مكلف رئاسة الوزراء وكابينته الحكومية.هدف الإطار، التوافقية وإشراك جميع القوى السياسية، من أجل الخروج بحكومة قوية ورئيس وزراء قادر على مواجهة الملفات المهمة وحفظ النظام والدستور بحسب نواب الإطار الذين قالوا ان الكرة اليوم في ملعب البيت الكردي لاختيار مرشح رئاسة الجمهورية وان الإطار يعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين المعنيين مرجحين حسم منصب رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة ليتم بعد ذلك تكليف مرشح الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومةولفت النواب الى أن الإطار وضع جميع الخطوات والاليات التي تضمن معالجة الانسداد ورسم خريطة طريق لتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي ومعالجة البطالة فيما تتباين الآراء حول سرعة تنفيذ الوعود من عدمها بحسب المتابعين للشأن السياسي إذ تبقى عقبة اختلاف البيت الكردي أمام تشكيل الحكومة لتمسك كل حزب بمرشحه دون التنازل او العدول عن الاراء.