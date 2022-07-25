الاتحاد الكردستاني: الأجواء ايجابية داخل البيت الكردي.. أسبوع الحسم

وقالت النائب عن الاتحاد، سوزان منصور، لـ السومرية نيوز، إن "الوطني الكردستاني واثق من اختيارات الإطار التنسيقي في ما يخص رئاسة الوزراء، كما أنهم واثقون من مرشحنا لرئاسة الجمهورية وهو برهم صالح".وشددت على تمسك حزبها "ببرهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية"، مؤكدة في الوقت ذاته "عدم صحة الأنباء المتداولة عن ترشيح عبد اللطيف رشيد للرئاسة".وبينت منصور، أن "المفاوضات بين الحزبين الكرديين (الاتحاد والديمقراطي) ايجابية"، لافتة إلى أن "الخلافات ستنتهي وهذا الأسبوع سيكون حاسماً".وفيما أعلن الإطار التنسيقي، اليوم، ترشيح "محمد شياع السوداني" لمنصب رئاسة الوزراء، يتبقى على القوى الكردية حسم خلافاتها وتقديم مرشح لرئاسة الجمهورية، أو الأتيان بمرشحين اثنين إلى بغداد لتمرير أحدهما في البرلمان.