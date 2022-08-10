المالكي يشترط حل البرلمان بعودة انعقاد جلساته.. والصدر يغرد: الفاسد لن يحكم ‎

موقف اطاري جديد يأتي بعد اصرار زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة تمنع عودة الوجوهِ القديمة وبعد ساعات من بيان المالكي اشار الصدر عبر تغريدة بمناسبة العاشر من شهر محرم الحرام أن الفاسد لن يحكم وان مثله لن يبايع الفساد.ويرى مراقبون ان حرب التصريحات والتغريدات ما بين غريمي المشهد وطرفي النزاع تتصاعد بحدتها مقابل عملية سياسية معطلة وبرلمان هو الاخر مصاب بالتعطيل القسري واسواره محاصرة بالمحتجين ومابين جهة تدعو الى عودة عمل البرلمان واخرى تطالب بحله يقال بان هنالك رأيا امميا دخل على خط الازمة لكنه غير واضح حتى الان وربما سيتضح اكثر قريبا في حال اشتد الخلاف وطالت الازمة الى مابعد الفين واثنين وعشرين.