"يرضي الإطار والصدر".. الفتح يتحدث عن "حل وحيد" للأزمة السياسية

وقال الموسوي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحل الوحيد والأنسب والذي يخدم كل اطراف العملية السياسية ومن بينها التيار الصدري يتمثل بانعقاد جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية باتفاق الاحزاب الكردية، ومن ثم اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة".وتابع، "بعد إكمال الرئاسات الثلاث يتحرك البرلمان لحل نفسه، وتحديد انتخابات جديدة لتحقيق غايات واهداف كل القوى السياسية، لأسيما الإطار والصدر، باعتبار أن الطرفين يؤيدان إجراء أنتخابات مبكرة"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب لن يحل بأي طريقة اخرى، باعتبار أن المحكمة الاتحادية ورئاسة الجمهورية ليست من صلاحياتهما حله".وأضاف، أن "أي طريق أخر أو حل ثاني سيتسبب بحصول فوضى عارمة في البلد"، معربا عن امله "من لقاء قريب يجمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برئيس تحالف الفتح هادي العامري؛ لمحاولة الوصول الى اتفاق ينهي الانسداد السياسي الحاصل".وبين الموسوي، أن "اللقاء الأخير الذي جمع العامري بالاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني، عقد للوصول الى مرحلة انعقاد جلسة رئيس الجمهورية بصورة ترضي الحزبين"، مؤكدا "وجود اجتماع مرتقب يجمع قيادات الاطار التنسيقي للتشاور في نتائج زيارة اربيل".