بالفيديو: مسؤولون اميركيون يكشفون عن نهاية النظام السياسي في العراق

هذه الاعترافات جاءت على لسان الباحث لدى معهد الشرق الأوسط في واشنطن، روبرت فورد والذي اشار الى ان الأمركيين مارسوا ضغوطاً لتولي نوري المالكي منصب رئيس الوزراء عام الفين وستة ثم مرة أخرى في الفين وعشرة وارتكبوا خطأين استراتيجيين كبيرين الأول التعامل بسذاجة بشأن مشكلة الفصائل المسلحة والاخر يكمن بمنح تلك الفصائل وحلفائها من الأحزاب السياسية مزيداً من الموارد بحسب قوله.وتابع فورد ان الأمريكيين ركزوا جهودهم على استئصال تنظيم القاعدة تماماً من العراق، وليس القضاء التام على الفصائل، كما سعى الاميركان بعدها إلى تدمير داعش فقط وقبلوا بالتحالفات التكتيكية مع الميليشيات في قضية تدمير هذا التنظيم.وخلص المسؤول الاميركي إلى القول بان الفساد المستشري في الدولة العراقية وما نتج عنه من فشل في إعادة بناء البنية التحتية مثل شبكات الكهرباء والمياه ووجود النظام السياسي نفسه يهدد العراقيين معرباً عن أمله أن يجدوا مخرجاً سلمياً من الأزمة الراهنة التي لا يملك الأمريكيون لها أي إجابة.