النزاهة النيابية: نتابع إدارة وزارة المالية وهذا ما يخص ملفات الفساد

وقال الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "النزاهة وكلجنة قطاعية فمن ضمن اولويات اعمالنا متابعة كل ملفات الفساد التي تحصل في كل مفاصل الدولة سواء كانت محافظات او وزارات او دوائر الدولة".وأضاف، أن "لجنة النزاهة ستتابع ملفات إدارة وزارة المالية واعمالها بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى كهيئة النزاهة والقضاء".وأوضح عضو لجنة النزاهة النيابية أن "بعض ملفات الفساد التي تخص الوزارات ستبقى تحت أنظار القضاء وهيئة النزاهة والجهات الجهات المعنية، على اعتبار المتهم بريء حتى تثبت ادانته"، مشيرا الى أن "ملفات الكثير من الاشخاص ستبقى على الطاولة؛ لكي يمكن محاسبتهم متى ما أثبته القضاء والجهات الرقابية ادانتهم".وكان عضو مجلس النواب باسم خشان قد كشف، في وقت سابق، عن ملفات فساد جديدة تلاحق وزير النفط إحسان عبد الجبار، فيما اعتبره أحد نوافذ الفساد الهائلة في الحكومة الحالية، كاشفاً عن تحركات لإحالته الى القضاء.وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وافق في وقت سابق، على اسقالة وزير المالية السابق علي عبد الامير علاوي، وتعيين وزير النفط إحسان عبد الجبار بدلا عنه بالوكالة.