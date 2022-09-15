مستشار الكاظمي يتحدث عن أزمة السكن ويؤكد: الفساد عطّل المشاريع

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
مع محسّد
من
08:00 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أكثر خطورة.. تحذير دولي من وباء خلال السنوات المقبلة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-432470-637988617869293320.jpg
مستشار الكاظمي يتحدث عن أزمة السكن ويؤكد: الفساد عطّل المشاريع
خاص السومرية
2022-09-15 | 14:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
السومرية نيوز
4,745 مشاهدة
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار صباح عبد اللطيف، أن العراق بحاجة الى 3 ملايين ونصف وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن، مشددا على أن الفساد كان له دور كبير في تعطيل المشاريع العمرانية الكبيرة والاستثمار، فيما أشار الى أن صلاح الدين تشهد صراعا سياسيا يعطل الإعمار.
وقال عبد اللطيف في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "العراق بحاجة الى 3 ملايين ونصف وحدة سكنية لمعالجة ازمة السكن"، موضحا ان "الحكومة باشرت بتنفيذ مشاريع لتخفيف الازمة منها مشروع داري الذي سيوفر 550 ألف قطعة سكنية من خلال 17 موقعا في العراق، وهناك مشروع مدينة الصدر الذي يوفر 91 ألف وحدة سكنية من خلال الاتفاقية العراقية الصينية".
واضاف ان "قروض الإسكان واحدة من وسائل الحكومة لحل ازمة السكن ومبادرة البنك المركزي للإسكان واحدة منها"، مبينا ان "المناطق السكنية تعاني من التشوه العمراني بشكل كبير والوضع العام في البلد مسؤول عن هذه الظاهرة"، موضحا ان "هناك خطة للحفاظ على معالم بغداد مثل الجسر المعلق والمقبرة الملكية وساحة التحرير وغيرها".
وأشار عبد اللطيف الى ان "مشروع تطوير ساحة التحرير تعرض لعدة انتقادات ومنها المرمر الذي تم اكساء النصب به من ناحية اللون والنوعية"، مبينا ان "الشركة التركية تبرعت بالمشروع كنوع من رد الجميل على المشاريع التي نفذتها في العراق".
واكد ان "تم البدء بتنفيذ مشاريع لحل الزحامات المرورية في العاصمة منها الطريق الحولي والذي سيحل 35 % من الزحامات والذي ستنفذه امانة بغداد، بالإضافة الى مشروع تطوير مداخل بغداد الخمسة التي تمت المباشرة بتنفيذها تحت اشراف وزارة الإسكان والإعمار ومحافظة بغداد".
وشدد عبد اللطيف على ان "الفساد كان له دور كبير في تعطيل المشاريع العمرانية الكبيرة والاستثمار"، مؤكدا ان "الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي في العراق معدوم".
وبين ان "اللجنة العليا لأعمار الموصل باشرت اعمالها من خلال تخصيص موازنة محددة لتنفيذ اعمار الموصل من خلال مشاريع اعمار الواجهة النهرية والمدينة القديمة"، لافتا الى ان "محافظات الانبار وديالى وصلاح الدين فيها مشاريع عديدة لإعادة اعمارها من خلال صندوق إعادة اعمار المناطق المحررة"، مشيرا الى ان محافظة صلاح الدين تشهد صراعا سياسيا يعطل عجلة الاعمار".
ونوه عبد اللطيف الى ان "هناك خطة لتطوير المدينة القديمة في النجف الاشرف لما لها من أهمية دينية وادبية وتاريخية كبيرة"، مبينا انه "تم تشكيل دائرة بلدية مختصة بالمدينة وتمت دعوة شركات اجنبية لوضع رؤية واضحة لبحث الية تنفيذ تطوير المدينة".
المحرر:
سعد أحمد
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إصابات بانفجار شمالي بغداد
أمن
31.46%
12:26 | 2022-09-14
إصابات بانفجار شمالي بغداد
12:26 | 2022-09-14
جنازة إليزابيث.. بريطانيا تستبعد دولة عربية من قائمة الحضور
دوليات
24.19%
09:59 | 2022-09-14
جنازة إليزابيث.. بريطانيا تستبعد دولة عربية من قائمة الحضور
09:59 | 2022-09-14
الداخلية تقرر توقيف منتسب بعد مقطع فيديو
محليات
23.04%
14:18 | 2022-09-14
الداخلية تقرر توقيف منتسب بعد مقطع فيديو
14:18 | 2022-09-14
إيران تعلن عدد زوارها الداخلين الى العراق ـ عاجل
دوليات
21.31%
05:45 | 2022-09-14
إيران تعلن عدد زوارها الداخلين الى العراق ـ عاجل
05:45 | 2022-09-14
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
ازمة السكن وايجاد الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن - الحلقة ٤٠ | الموسم 1
15:00 | 2022-09-15
علناً
ازمة السكن وايجاد الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن - الحلقة ٤٠ | الموسم 1
15:00 | 2022-09-15
Morning Live
دخان المولدات والسيارات وتأثيره على صحة الانسان - الحلقة ١٢٣ | 2022
05:00 | 2022-09-15
Morning Live
دخان المولدات والسيارات وتأثيره على صحة الانسان - الحلقة ١٢٣ | 2022
05:00 | 2022-09-15
ناس وناس
زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) - الحلقة ٢٩٥ | الموسم 5
05:00 | 2022-09-15
ناس وناس
زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) - الحلقة ٢٩٥ | الموسم 5
05:00 | 2022-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-14
52 دقيقة
النرجيلة اجتاحت مقاهي ومنازل العراق - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-13
52 دقيقة
النرجيلة اجتاحت مقاهي ومنازل العراق - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-13
عشرين
صراع المناصب يخلط الاوراق .. هل تخلى الحلفاء عن الصدر؟ - حلقة ٣٧ | 2022
14:00 | 2022-09-13
عشرين
صراع المناصب يخلط الاوراق .. هل تخلى الحلفاء عن الصدر؟ - حلقة ٣٧ | 2022
14:00 | 2022-09-13
Celebrity
النجم العراقي محمود غياث - حلقة ٢٠
16:00 | 2022-09-12
Celebrity
النجم العراقي محمود غياث - حلقة ٢٠
16:00 | 2022-09-12
بالمختزل
الحل يتكسر فوق صخور الإطار والحلفاء يتركون الشارع للصدر - حلقة ٣٩ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-12
بالمختزل
الحل يتكسر فوق صخور الإطار والحلفاء يتركون الشارع للصدر - حلقة ٣٩ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-12
خط أحمر
بحوزته 15 كيلو من المخدرات في ميسان - الحلقة ٥٣ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-11
خط أحمر
بحوزته 15 كيلو من المخدرات في ميسان - الحلقة ٥٣ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-11
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-10
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-10
الأكثر مشاهدة
علناً
ازمة السكن وايجاد الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن - الحلقة ٤٠ | الموسم 1
15:00 | 2022-09-15
علناً
ازمة السكن وايجاد الحلول للتخفيف عن كاهل المواطن - الحلقة ٤٠ | الموسم 1
15:00 | 2022-09-15
ناس وناس
زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) - الحلقة ٢٩٥ | الموسم 5
05:00 | 2022-09-15
ناس وناس
زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) - الحلقة ٢٩٥ | الموسم 5
05:00 | 2022-09-15
Morning Live
دخان المولدات والسيارات وتأثيره على صحة الانسان - الحلقة ١٢٣ | 2022
05:00 | 2022-09-15
Morning Live
دخان المولدات والسيارات وتأثيره على صحة الانسان - الحلقة ١٢٣ | 2022
05:00 | 2022-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-14
لقطات
المواكب الحسينية ترحب بالجميع ولا صحة للاساءة للزوار | ناس وناس
10:30 | 2022-09-14
لقطات
المواكب الحسينية ترحب بالجميع ولا صحة للاساءة للزوار | ناس وناس
10:30 | 2022-09-14
52 دقيقة
النرجيلة اجتاحت مقاهي ومنازل العراق - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-13
52 دقيقة
النرجيلة اجتاحت مقاهي ومنازل العراق - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:50 | 2022-09-13
عشرين
صراع المناصب يخلط الاوراق .. هل تخلى الحلفاء عن الصدر؟ - حلقة ٣٧ | 2022
14:00 | 2022-09-13
عشرين
صراع المناصب يخلط الاوراق .. هل تخلى الحلفاء عن الصدر؟ - حلقة ٣٧ | 2022
14:00 | 2022-09-13
Celebrity
النجم العراقي محمود غياث - حلقة ٢٠
16:00 | 2022-09-12
Celebrity
النجم العراقي محمود غياث - حلقة ٢٠
16:00 | 2022-09-12
بالمختزل
الحل يتكسر فوق صخور الإطار والحلفاء يتركون الشارع للصدر - حلقة ٣٩ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-12
بالمختزل
الحل يتكسر فوق صخور الإطار والحلفاء يتركون الشارع للصدر - حلقة ٣٩ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-12
خط أحمر
بحوزته 15 كيلو من المخدرات في ميسان - الحلقة ٥٣ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-11
خط أحمر
بحوزته 15 كيلو من المخدرات في ميسان - الحلقة ٥٣ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-09-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل ينجح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة بعد اعتزال الصدر؟
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.