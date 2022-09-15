مستشار الكاظمي يتحدث عن أزمة السكن ويؤكد: الفساد عطّل المشاريع

وقال عبد اللطيف في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "العراق بحاجة الى 3 ملايين ونصف وحدة سكنية لمعالجة ازمة السكن"، موضحا ان "الحكومة باشرت بتنفيذ مشاريع لتخفيف الازمة منها مشروع داري الذي سيوفر 550 ألف قطعة سكنية من خلال 17 موقعا في العراق، وهناك مشروع مدينة الصدر الذي يوفر 91 ألف وحدة سكنية من خلال الاتفاقية العراقية الصينية".واضاف ان "قروض الإسكان واحدة من وسائل الحكومة لحل ازمة السكن ومبادرة البنك المركزي للإسكان واحدة منها"، مبينا ان "المناطق السكنية تعاني من التشوه العمراني بشكل كبير والوضع العام في البلد مسؤول عن هذه الظاهرة"، موضحا ان "هناك خطة للحفاظ على معالم بغداد مثل الجسر المعلق والمقبرة الملكية وساحة التحرير وغيرها".وأشار عبد اللطيف الى ان "مشروع تطوير ساحة التحرير تعرض لعدة انتقادات ومنها المرمر الذي تم اكساء النصب به من ناحية اللون والنوعية"، مبينا ان "الشركة التركية تبرعت بالمشروع كنوع من رد الجميل على المشاريع التي نفذتها في العراق".واكد ان "تم البدء بتنفيذ مشاريع لحل الزحامات المرورية في العاصمة منها الطريق الحولي والذي سيحل 35 % من الزحامات والذي ستنفذه امانة بغداد، بالإضافة الى مشروع تطوير مداخل بغداد الخمسة التي تمت المباشرة بتنفيذها تحت اشراف وزارة الإسكان والإعمار ومحافظة بغداد".وشدد عبد اللطيف على ان "الفساد كان له دور كبير في تعطيل المشاريع العمرانية الكبيرة والاستثمار"، مؤكدا ان "الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي في العراق معدوم".وبين ان "اللجنة العليا لأعمار الموصل باشرت اعمالها من خلال تخصيص موازنة محددة لتنفيذ اعمار الموصل من خلال مشاريع اعمار الواجهة النهرية والمدينة القديمة"، لافتا الى ان "محافظات الانبار وديالى وصلاح الدين فيها مشاريع عديدة لإعادة اعمارها من خلال صندوق إعادة اعمار المناطق المحررة"، مشيرا الى ان محافظة صلاح الدين تشهد صراعا سياسيا يعطل عجلة الاعمار".ونوه عبد اللطيف الى ان "هناك خطة لتطوير المدينة القديمة في النجف الاشرف لما لها من أهمية دينية وادبية وتاريخية كبيرة"، مبينا انه "تم تشكيل دائرة بلدية مختصة بالمدينة وتمت دعوة شركات اجنبية لوضع رؤية واضحة لبحث الية تنفيذ تطوير المدينة".