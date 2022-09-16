ما بعد الزيارة الاربعينية.. هدنة الاطار والتيار تنتهي مدتها ومخاوف من عودة التصعيد‎‎

خاص السومرية

بين تصعيد مرتقب ومباحثات مؤجلة.. الانظار تتجه الى المشهد ما بعد انتهاء زيارة الاربعينية وسط تساؤلات عن ما الذي حققته هدنة الاطار والتيار خلال هذه الفترة. على ما يبدو ان الهدنة لم تحقق وجهات نظرٍ متقاربة ما بين الخصوم والتعقيد مازال يخيم على مواقف وتصريحات اغلب الكتل ما يؤشر الى ان الازمة قد تبدأ عن قريب بفصلٍ جديد من المناورات والشارع هو ورقة الضغط التي تُزج بقصد او من دون قصد في معترك السياسية والخلافات.