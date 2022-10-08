جرس البرلمان يقرع دون استجابة واجتماعات نيابية تستبق جلسة الـ 6 فقرات

وقال مراسلنا، إن "جرس البرلمان قرع أكثر من مرة، ولكن دون دخول النواب إلى الجلسة لغاية الآن".وأضاف، أن "البرلمان يشهد حاليا اجتماعات تداولية للكتل النيابية ومنها، (السيادة والسند وبدر ودولة القانون)".ومن المنتظر، ان يعقد مجلس النواب بعد قليل جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني، والتي تضمنت 6 فقرات أبرزها مناقشة القصف الإيراني على الأراضي العراقية.وكان مجلس النواب، قد استأنف أعماله الأربعاء الماضي بعد توقفه لعدة اشهر بسبب الاعتصامات التي شهدتها البلاد في المنطقة الخضراء احتجاجاً على ترشيح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.ويشهد العراق مأزقا سياسيا شاملا منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021، مع عجز الكتل السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه.