إعفاءات بالجملة.. السوداني يحارب الفساد داخل مؤسسات الدولة

منذ اليوم الأول لتسلّمه المنصب، السوداني يجري تغييرات في مناصب حساسة في مؤسسات الدولة، أمر قابله ترحيب نيابي وتفاعل شعبي ببدء مرحلة القضاء على الفساد المستشري في البلاد.

إعفاءات بالجملة لمسؤولين أمنيين وإداريين في مؤسسات الدولة إضافة الى إلغاء جميع القرارات الصادرة من الحكومة السابقة أجراها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إجراءات يراها متابعون بالخطوة الإيجابية اذا ما علمنا أنّ الحكومة السابقة تتمحور مهمّتها في تصريف الأعمال اليوميّة، إجراءات كان من المفترض أن تتّخذ من قبل لجنة خاصة بحسب نواب.

قرارات السوداني بإجراء تغييرات جوهرية في مناصب حسّاسة حضيت بدعم نيابي كبير، حيث أشار نوّاب إلى أنّ القرارات الحالية ما هي إلا خطوة أولى نحو تنفيذ المنهاج الوزراي الرامي إلى محاربة الفساد وتقديم الخدمات.