مستشار قانوني في البرلمان يكشف سبب تعطل الموازنة

وقال صباح الكربولي، في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "نسب المحافظات والمشاريع يعطلان إقرار الموازنة، باعتبار ان ممثلي المحافظات والكتل السياسية يحاولون الحصول على كل المشاريع التي تحتاجها محافظاتهم"، مشدداً على ضرورة "توزيع المشاريع بعدالة".وأضاف، أن "الاستعدادات جارية لإعداد موازنة تلبي كل الطموحات، على أن تكون موازنة برامج وليست تقليدية"، مشيراً إلى أنها "تقدر بقيمة تتراوح بين 160 - 180 مليار دولار".وتابع، أن "البرلمان ينتظر وصول الموازنة من الحكومة"، مبيناً أن "اللجنة المالية مستعدة لمناقشة جميع جوانبها وفق البرنامج الحكومي".وتوقع الكربولي، وصول قانون الموازنة من الحكومة إلى مجلس النواب "في غضون أسبوعين".في سياق آخر، شدد على أن "القوانين الصادرة من البرلمان لها الولاية على جميع أنحاء العراق".ولفت المستشار القانوني، إلى أن "الصراع السياسي في العراق يتمحور حول السلطة والثروة".