الديمقراطي يوجه اتهاماً للتنسيقي بشأن الوزارتين المتبقيتين ويحدد موعد حسمهما

وصوت مجلس النواب، في 13 تشرين الأول الماضي، على 22 وزارة لحكومة محمد شياع السوداني، فيما تم تأجيل التصويت على وزارتي الاعمار والاسكان والبلديات، فضلا عن البيئة.وقالت الدليمي، في حديث لـ السومرية، إنه "لا توجد مشكلة بين الديمقراطي والاتحاد الوطني حول ما تبقى من وزارات"، مبينة أن "الإطار التنسيقي هو من أفتعل أزمة بين الطرفين".وأوضحت، أن "الإطار وعد الاتحاد بمنحه وزارتين، فيما وعد الديمقراطي بمنحه 4 وزارات (أي جميع الوزارات التابعة للكرد) مقابل التنازل عن رئاسة الجمهورية"، لافتة إلى أن "رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف جمال رشيد هو اتحادي سواء كان اختيارهم أم لم يكن".ودعت الدليمي، التنسيقي إلى "إيجاد حل للمشكلة، وإرضاء الطرفين؛ لأنه من أفتعل الأزمة"، منوهة إلى أن "الأسبوع المقبل قد يشهد حسم الوزارتين المتبقيتين".