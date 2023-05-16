التدخلات السياسية تقف عائقا أمام انتخابات مجالس المحافظات

ستة أشهر متبقية على اجراء انتخابات مجالس المحافظات وفق تصويت مجلس النواب والتي توقفت لاكثر من عشر سنوات حيث تسابق المفوضية الزمن لاكمال اجراءاتها على الرغم من قلة التخصيصات المالية وانتظار التصويت على الموازنة.هذه الانتخابات ستجرى في السادس من تشرين الثاني المقبل وتشمل خمسة عشر محافظة من أصل ثمانية عشر، وسط جدل سياسي يراه بعض أعضاء تحالف ادارة الدولة فرصة للاسراع بإجرائها قبل ان يقلب التيار الصدري الطاولة ويقرر العودة الى العملية السياسية والدخول في صحن السياسة.مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بدوره عقد اجتماعا اعتياديا تم التصويت فيه على اختيار القاضي عمر احمد محمد رئيسا لمجلس المفوضين خلفا للقاضي المستقيل جليل عدنان خلف. وبحسب الدستور فان مجالس المحافظات تملك صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو اشراف اية وزارة او أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة ولها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.خبراء اقتصاد اشاروا الى رصد مبلغ ثلاثمئة وخمسة وأربعين مليار دينار ضمن موازنة العام الحالي التي لم تر النور بعد لانتخابات مجالس المحافظات، فيما اكدوا أن هذه المجالس سبق وأن اثبتت فشلها اقتصادياً وخدمياً.