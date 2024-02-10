الإطار يوجه دعوة للقوى السياسية بشأن الوجود الأجنبي

وقال الخزعلي، في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "جمعنا تواقيع لأكثر من 100 نائب لتشريع قانون اخراج القوات الامريكية وانهاء التحالف الدولي على الأراضي العراقي".وأضاف، أنه "مع وجود مليون و 600 الف عنصر من قواتنا الأمنية اصبح هناك عدم مبرر لوجود القوات الامريكية وهذا ينسجم مع المادة 50 من الدستور".وتابع، "دعوتي للقوى السياسية والنواب ان يكونوا متطرفين بحب الوطن وينالوا شرف التصويت على اخراج القوات الأجنبية من العراق".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته المخصصة لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية.وتأتي هذه الجلسة عقب تنفيذ الولايات المتحدة غارة جوية يوم الأربعاء الماضي، أسفرت عن اغتيال القيادي في كتائب حزب الله ابو باقر الساعدي، في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، وما سبقها من ضربات جوية استهدفت مدينتي القائم وعكاشات ما أسفر عن وقوع نحو 42 ضحية.وفي الخامس من كانون الثاني 2020، صدق البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية، جاء ذلك خلال جلسة استثنائية بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال (آنذاك) عادل عبد المهدي.