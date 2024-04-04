بحجة الإستثمار.. السيطرة على المساحات الخضراء في الأعظمية

يضع العديد من المتنفذين يدهم على مساحات واسعة من الاراضي داخل العاصمة بغداد، فيما يحاول اخرون السيطرة عليها بطرق رسمية او غير رسمية اخرها الارض الواقعة خلف مستشفى النعمان



إليكم في هذا التقرير من السومرية قصة أحد الأشخاص حوّل أرض خضراء إلى كراج للسيارات ومجمع تجاري.... الأهالي يستنفرون.