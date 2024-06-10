ذكرى مجزرة سبايكر وملف شركات الاتصالات.. في نشرة اخبار السومرية

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الاثنين، 10 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





اتهامات تلاحق شركات الاتصال.. خدماتها رديئة وتسرق ارصدة المشتركين



حراك سياسي يسابق انطلاق الفصل التشريعي لحسم منصب رئيس البرلمان بعد عطلة العيد



ذي قار والمثنى تنتفض ضد تردي الخدمات.. ومساع حكومية للتهدئة عبر تشكيل اللجان



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