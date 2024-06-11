أزمة حكومة كركوك واتهامات تلاحق شركات الهاتف في نشرة الظهيرة على السومرية

= ازمة تشكيل حكومة كركوك تتأرجح في فلك انصاف الحلول، ومقترح تدوير المناصب بانتظار توافق المكونات= لجنة الامر الديواني تصل المثنى للتحقيق بملفات الفساد.. وتطالب المواطنين بتقديم بلاغات بالادلة لضمان محاسبة المتورطين= اتهامات تلاحق شركات الاتصالات.. خدمات رديئة وضعف بالشبكات.. وسرقات باسناد من جهات متنفذة= تشخيص تلكؤ بعمل عدد من شركات مشاريع فك الاختناقات.. والخدمات النيابية تؤكد ادراجها في القائمة السوداء= مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار امريكي يدعو لوقف الحرب في غزة.. والعراق يرحب بالقرار ويطالب بتطبيقه