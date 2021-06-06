السعودية تعلن عن كيفية اداء مناسك الحج هذا العام

أكد وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد القصبي، اليوم الاحد، أن التحور المستمر لكورونا، وشح اللقاحات لدى الكثير من الدول، شكّل عوامل أدت إلى تأخير إعلان الكيفية التي سيكون عليها موسم الحج.

وقال القصبي أن "وزيري الصحة والحج سيعلنان خلال الأيام القريبة القادمة التفاصيل حول موسم الحج لهذا العام".



واوضح في المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي ، إنه "لا إجبار على أخذ لقاح كورونا، ولكن يجب أخذه عند رغبة الشخص في ارتياد الأماكن العامة والدوائر الحكومية والخاصة وأماكن التسوق وغيرها، فصحة الإنسان أولا، والمملكة اتخذت في سبيل تحقيق ذلك إجراءات احترازية صارمة".