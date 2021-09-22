زلزال بقوة 6 درجات يضرب مدينة أسترالية ويخلف اضرارا مادية (فيديو)

أفادت الهيئة الأسترالية لعلوم الأرض، اليوم الاربعاء، بأن زلزالا بقوة 6 درجات وقع بالقرب من ملبورن في أستراليا.

وكان مركز الزلزال بالقرب من بلدة مانسفيلد الريفية‭ ‬التي تبعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرقي ملبورن، وكان على عمق عشرة كيلومترات.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كلم فقط عن سطح الأرض، مشيرة إلى أنه وقع بعيد الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (الثلاثاء 23:00 ت غ) وأن السكان على بُعد مئات الكيلومترات شعروا به.

وأدى الزلزال لاهتزاز المباني بقوة في ثاني كبرى مدن البلاد، ملبورن، التي هرع عدد كبير من سكانها إلى الشوارع خوفاً.





Earthquake in Melbourne here a shop got damaged somewhere in Brunswick St Fitzroy pic.twitter.com/CqDuE0B9q1 — Peter Kalla (@PeterKalla1) September 21, 2021

Building damage on Chapel Street in Melbourne #earthquake pic.twitter.com/ph4KE8isPO — Simon Love (@SimoLove) September 21, 2021

ولا تشير التقارير الأولية إلى وقوع إصابات خطيرة، إلا أن مقاطع فيدو وثقت حدوث بعض الانهيارات بالمباني في مدينة ملبورن، وسط حالة من الهلع أصابت المواطنين الذين هرعوا إلى خارج المباني وانتشروا في الشوارع خوفا من حدوث هزات ارتدادية.



وكانت مايسي بيلي، مديرة مدرسة مانسفيلد رودولف شتاينر، مع زميلتها في العمل عندما سمعت "انفجارا مدويا".



ونقلت "ذا غارديان الأسترالية" على لسان بيلي قولها "بالنسبة لي، بدا الأمر وكأن شاحنة ستصطدم بالمبنى، ولم يكن الأمر كذلك حتى نظرنا أنا وزميلتي في العمل إلى بعضنا البعض واعتقدنا أنه كان زلزالا، فركضنا إلى المدخل ووقفنا هناك معا".

Chapel Street @9NewsMelb pic.twitter.com/GvYhr9Zd4j — Mark Santomartino (@msanto92) September 21, 2021



وقالت "كان كل شيء متينا إلى حد ما، لم نر أي ضرر، لكننا ألقينا نظرة بعد ذلك ولم يذهب أي شيء بعيدا عن الرفوف. الشيء الوحيد الذي رأيناه في الخارج كان بعض صهاريج المياه تهتز".



وتوجهت مراسلة صحيفة ”Guardian Australia“ إلى شارع Chapel Street حيث تضررت المباني هناك بسبب الزلزال، وهو ما أظهرته مقاطع فيديو تم تداولها على نحو واسع على تويتر.



وقالت المراسلة إن أعمال البناء بالطوب في مبنى كولز في شارع واتل سقطت على الأرض ولكن لم يصب أحد بأذى.



وقامت فرق الإطفاء والإنقاذ بتطهير المنطقة ولم يُسمح للسكان بالعودة. شعرت بيلي بالزلزال لمدة 30 إلى 45 ثانية، وشعرت بالارتياح لأن أطفال الحضانة كانوا في إجازة.وقالت "كان كل شيء متينا إلى حد ما، لم نر أي ضرر، لكننا ألقينا نظرة بعد ذلك ولم يذهب أي شيء بعيدا عن الرفوف. الشيء الوحيد الذي رأيناه في الخارج كان بعض صهاريج المياه تهتز".وتوجهت مراسلة صحيفة ”Guardian Australia“ إلى شارع Chapel Street حيث تضررت المباني هناك بسبب الزلزال، وهو ما أظهرته مقاطع فيديو تم تداولها على نحو واسع على تويتر.وقالت المراسلة إن أعمال البناء بالطوب في مبنى كولز في شارع واتل سقطت على الأرض ولكن لم يصب أحد بأذى.وقامت فرق الإطفاء والإنقاذ بتطهير المنطقة ولم يُسمح للسكان بالعودة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي في بيان إنه لم يتم إصدار أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على البر الرئيسي لأستراليا أو الجزر أو الأقاليم الأسترالية.