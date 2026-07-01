ترامب يدشن طائرة الرئاسة الجديدة المهداة من قطر

دوليات

دشّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أول رحلة له على متن طائرة "بوينغ 747" الرئاسية الجديدة المقدمة هدية من قطر، خلال توجهه إلى ولاية نورث داكوتا.