"مجلس السلام" يطالب بانسحاب إسرائيلي من غزة

ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر، أن مجلس السلام، الذي تقوده ، يريد من تنفيذ "انسحاب مناسب للقوات" من قطاع إذا شرعت حركة حماس في نزع سلاحها.





وأشار "أكسيوس" إلى أن ، صهر الرئيس الأمريكي ، التقى اليوم 16 أغسطس في بالرئيس المصري وممثلين عن "حماس" لإقناعهم بالالتزام بتعهدات نزع السلاح، وبحث في القطاع إلى حكومة تكنوقراط، وضمان عدم لعب "حماس" أي دور في إدارة غزة المستقبلية. ويطالب المجلس الحركة بالبدء في تسليم الأسلحة وتفكيك البنية التحتية العسكرية، والسماح بنشر قوات دولية لتحقيق الاستقرار في ، والتعاون في إعادة الإعمار والترميم.وأشار "أكسيوس" إلى أن ، صهر الرئيس الأمريكي ، التقى اليوم 16 أغسطس في بالرئيس المصري وممثلين عن "حماس" لإقناعهم بالالتزام بتعهدات نزع السلاح، وبحث في القطاع إلى حكومة تكنوقراط، وضمان عدم لعب "حماس" أي دور في إدارة غزة المستقبلية.

ومجلس السلام هو ضمن خطة الرئيس الأمريكي "الـ20 نقطة" التي أعلن عنها في أيلول 2025، بعد حرب غزة التي اندلعت في تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد قرابة 70 ألف فلسطيني وتدمير واسع للبنية التحتية.

يذكر أن " " وحركة حماس توصلتا في أكتوبر 2025، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، يتكون من ثلاث مراحل: الأولى تضمنت وقف القتال والإفراج عن المحتجزين وانسحابا جزئيا للقوات الإسرائيلية، في حين نصت المرحلتان التاليتان على إنهاء تام للصراع وإعادة الإعمار، لكن الطرفين لم يتمكنا حتى الآن من الانتقال إلى المرحلة الثانية.