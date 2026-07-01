فانس: محادثات إيران تسير بشكل جيد وترامب يريد التوصل إلى اتفاق

وأضاف فانس أن حددت هدفاً وسعت لتحقيقه، مشيراً إلى أن اتخاذ خطوات إضافية يعتمد إلى حد كبير على الجانب الإيراني.وأوضح أن نفذت ضربات ضد بسبب إطلاقها النار على سفن، واستخدمت أوراق ضغط لضمان المرور الآمن في .وحذر فانس من أن إعادة إيران بناء برنامجها النووي أو استئناف استهداف السفن سيؤدي إلى تغيير حسابات ، مؤكداً أن توجيهات تقضي بالمضي نحو إبرام اتفاق والتفاوض بحسن نية.