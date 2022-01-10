الليرة اللبنانية تسجل تراجعا غير مسبوق امام الدولار

وذكرت المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر السوق السوداء،ان "الليرة اللبنانية سجلت تراجعا غير مسبوق حيث سجل الدولار اليوم 31050 ليرة للمبيع و31000 ليرة للشراء".يذكر أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية.