البحرين تتيح تأشيرة الإقامة الذهبية الدائمة

ستجدد تأشيرة الإقامة "الذهبية" التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، إلى أجل غير مسمى، وستمنح الحق في العمل بالبحرين والإقامة لأفراد الأسرة.يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة سبق وقررت في نوفمبر 2020، منح الإقامة الذهبية للمقيمين ومدتها 10 سنوات، للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.كما أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن هناك أربع فئات رئيسة مؤهلة للحصول على الإقامة الذهبية في الإمارة حالياً، هي: المستثمرون، وروّاد الأعمال، والطلبة، والمواهب الخاصة، وذلك بهدف تعزيز مكانة الإمارة كإحدى أكثر الوجهات انفتاحاً وتنوعاً في العالم.